GDL hat Streiks bei der Bahn beschlossen

Berlin. Bei der Deutschen Bahn rücken Streiks der Lokführer mitten in der Ferienzeit näher. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Unternehmerverband Move Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Umfang und Zeitpunkt möglicher Arbeitsniederlegungen will GDL-Chef Claus Weselsky erst am Donnerstag in Berlin mitteilen. Die entsprechenden Gremienbeschlüsse liegen laut GDL vor. Eine Bahn-Sprecherin forderte die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. (dpa/jW)