Endlich klappt’s

Seit Jahren gibt es in Hollywood Pläne für einen Film über den legendären Soulsänger Marvin Gaye (»What’s Going On«), doch bisher kam kein Projekt zustande. Nun nimmt sich das Studio Warner Bros. zusammen mit dem US-Rapper Dr. Dre als Produzent der Sache an, wie das Branchenblatt Variety am Donnerstag berichtete. Die Regie von »What’s Going On« übernimmt demnach Allen Hughes (»The Book of Eli«). Die Nachlassverwaltung des Sängers habe zugestimmt, dass seine Songs in dem Biopic verwendet werden. Zuvor waren unter anderem Filmemacher wie Cameron Crowe, F. Gary Gray und Sänger Lenny Kravitz mit Marvin-Gaye-Projekten am Widerstand der Familie gescheitert. Gaye hatte jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen gekämpft und sich Auseinandersetzungen mit seinem Vater geliefert. 1984 wurde der Sänger im Alter von 44 Jahren von seinem Vater im Streit erschossen. Der Drehstart ist für 2022 geplant. (dpa/jW)