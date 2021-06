Slowakei startet »Sputnik V«-Impfungen

Jakub Kotian / TASR / dpa Keine Vorbehalte mehr: Impfung mit »Sputnik V« in Bratislava (7.6.2021)

Bratislava. Als zweites Land in der Europäischen Union nach Ungarn verimpft die Slowakei seit Montag den in der Russischen Föderation entwickelten Corona-Impfstoff »Sputnik V«. Das Präparat wird zunächst nur in der Hauptstadt Bratislava und in der Stadt Zilina im Norden des Landes verabreicht. Bisher haben sich allerdings erst 5.000 Impfwillige angemeldet. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat das Mittel bisher noch nicht zugelassen.

Die Slowakei hatte bereits am 1. März eine erste Lieferung von »Sputnik V« erhalten. Der hastige Ankauf löste in dem EU-Land eine Regierungskrise aus, die zum Rücktritt des damaligen Ministerpräsidenten Igor Matovic und seines Gesundheitsministers Marek Krajci führte. Anfang April äußerte die slowakische Arzneimittelbehörde zudem Zweifel an der gelieferten Charge. Labortests der Impfdosen erbrachten inzwischen aber positive Ergebnisse. (AFP/jW)