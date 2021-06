Wuppertal: Polizei erschießt Mann

Wuppertal. Die Polizei hat am frühen Sonntag morgen in Wuppertal einen 35 Jahre alten Mann erschossen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal berichteten, hatten Anwohner gegen 1.15 Uhr einen »Randalierer« in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Beamte fuhren dorthin und trafen den Mann in seiner Wohnung an. »Im Verlauf des Einsatzes machten die Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch und trafen den 35jährigen Randalierer«, hieß es. Trotz sofortiger Hilfeleistung sei er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlegen. Wie in solchen Fällen üblich, hat ein anderes Polizeipräsidium die Ermittlungen übernommen, nämlich Hagen. (dpa/jW)