Wagenknecht beklagt »Cancel Culture«

Berlin. Die ehemalige Fraktionskovorsitzende der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht, hat »Cancel Culture« und »Intoleranz« in den Reihen ihrer Partei kritisiert. Hintergrund ist der Antrag von Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen, die Wagenknechts Ausschluss aus der Partei beantragt haben. Ihr gehe es darum, »dass wir uns bis zur Wahl so aufstellen, dass wir ein Ergebnis deutlich oberhalb der jetzigen Umfragen erreichen«, sagte die Spitzenkandidatin der Linkspartei in Nordrhein-Westfalen dem Tagesspiegel am Sonntag.

Mehrere Mitglieder der Linkspartei hatten ein Parteiausschlussverfahren bei der NRW- Landesschiedskommission beantragt. Begründet wird der Antrag nach einem Spiegel-Bericht damit, dass Wagenknecht der Partei »schweren Schaden« zugefügt habe. Der Antrag beschäftige sich vor allem mit Wagenknechts neuem Buch »Die Selbstgerechten«, hieß es von seiten der Partei. (dpa/jW)