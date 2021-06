Laschet will deutsche Militärausgaben steigern

Berlin. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich für höhere Militärausgaben Deutschlands ausgesprochen. Er wolle bei einem Wahlsieg als Bundeskanzler das Bündnisziel von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung bei den Militärbudgets der NATO einhalten, bekräftigte der CDU-Chef in der Bild am Sonntag einen Tag vor dem NATO-Gipfel am Montag: »Wenn wir international etwas verabredet haben, sollte man sich auch daran halten.« Deutschland sei »als Bündnispartner mitverantwortlich für die Sicherheit vieler unserer Partner«, sagte Laschet. »In Afrika und rund um das Mittelmeer muss Deutschland mehr tun.« (AFP/jW)