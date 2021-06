Orban will Migration für zwei Jahre verbieten

Budapest. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will jede Art von Migration für zwei Jahre verbieten. »Migrantenarmeen trommeln an alle Türen Europas«, sagte der rechte Politiker am Freitag im staatlichen Rundfunk. Die Migration sei aber in Zeiten der Coronapandemie besonders gefährlich, weswegen er vorschlage, »dass man zwei Jahre lang keinerlei Migration erlaubt«, fügte er hinzu. Migration sei an sich schlecht, und die Menschen sollten dort glücklich werden, wo sie »infolge der Bestimmung Gottes« geboren sind. Orban ging nicht näher darauf ein, wie ein zweijähriges »Migrationsverbot« gesetzlich zu regeln sei. (dpa/jW)