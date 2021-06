Diehl Aviation streicht 1.100 Stellen

Laupheim. Der Airbus-Zulieferer Diehl Aviation wird rund 1.100 Stellen an seinen deutschen Standorten streichen. Darauf hat sich das Unternehmen mit Beschäftigtenvertretern geeinigt. Bis Mitte 2025 sollen in Deutschland rund 3.100 Stellen erhalten bleiben, wie ein Sprecher des Unternehmens am Freitag mitteilte. Im November 2020 hatte das Unternehmen noch die Streichung von bis zu 1.400 Stellen angekündigt. Die nun erzielte Einigung umfasst den Angaben nach einen Interessenausgleich, einen Rahmensozialplan sowie dazugehörige Betriebsvereinbarungen. (dpa/jW)