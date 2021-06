»Was macht Die Linke für die Pflege?« Kundgebung und Demons­tration. Das Thema »Pflege und Gesundheit« muss im Wahlkampfjahr gestärkt werden. Befragt werden Politikerinnen und Politiker aus relevanten Gremien, unter anderem der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses der Linksfraktion im Bundestag, Harald Weinberg. Mittwoch, 9.6., 16.15 Uhr, Berlin, vor dem Bundesministerium für Gesundheit. Veranstalter: Bündnis »Walk of Care« (www.walkofcare.org)

»Reden statt schweigen – Der Kampf um die Erinnerung an die NS-Verbrechen«. Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Hajo Funke und Birgit Mair in Kooperation mit der Jüdischen Kultusgemeinde Erlangen. Donnerstag, 10.6., 19 Uhr, Onlineveranstaltung, Anmeldung per E-Mail an: info@isfbb.de. Veranstalter: Nürnberger Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung (ISFBB) e. V.

»Stop G7 – No to Nato«. Kundgebung und Demonstration. Vom 11. bis zum 13.6. treffen sich die Staats- und Regierungschefs der mächtigsten Staaten zum G-7-Gipfel in Carbis Bay in Cornwall und am 14.6. zum NATO-Gipfel in Brüssel. Wir protestieren gegen ein Lebensgrundlagen zerstörendes System, gegen Krieg und militärische Aufrüstung,

für weltweite soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Sonnabend, 12.6., 14 Uhr, München, Odeonsplatz. Veranstalter: Bündnis »Stop G7 – No to Nato«

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.