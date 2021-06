Wird die Poesie uns allesamt retten?

Roland Schlager/APA/dpa Institution in der deutschsprachigen Literaturwelt: Autorin Friederike Mayröcker

Mit ihren letzten Büchern vermochte Friederike Mayröcker ihre Leser noch einmal zu überraschen – beginnend mit der aus den Bänden »études«, »cahiers« und »fleurs« bestehenden Trilogie (2013–2016), zuletzt mit dem im vergangenen Jahr erschienenen Buch »da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete«. In ihrem zehnten Lebensjahrzehnt hatte die Wiener Autorin zu einem Spätstil gefunden, der das sattsam bekannte Mayröcker-Universum aus Lektüren und Erinnerungsfragmenten, stetig angetrieben von Assoziationen, noch einmal in einem anderen Licht erscheinen ließ. Die Grenzen zwischen Lyrik und Prosa waren jetzt aufgehoben. Die kurzen Abschnitte entpuppen sich bei näherer Betrachtung als wilde Collage aus Zitaten und Notizen. Kaum noch gibt es vollständige Sätze. Waren die einzelnen Fragmente aus immer schon disparaten Quellen in den Prosaströmen früherer Bücher elegant verfugt, werden die Schnitte in den letzten Büchern nicht mehr kaschiert, sondern regelrecht ausgestellt – und damit auch die Gemachtheit dieser Texte als Montagen.

Die 1924 geborene Mayröcker fand in den Nachkriegsjahren Anschluss an die sich in ihrer Heimatstadt formierende literarische Avantgarde, zu der neben der Wiener Gruppe auch Autoren wie Ernst Jandl, ihr späterer Lebensgefährte, zählten. Und doch unterschied sich ihr Ansatz erheblich von dem ihrer an der konkreten Poesie orientierten und mit strengen Konzepten arbeitenden männlichen Kollegen und war stark vom Surrealismus beeinflusst. Nach Büchern wie »Minimonsters Traumlexikon« begann spätestens mit »Die Abschiede« in den 1970er Jahren eine gut 30jährige Periode, in der Friederike Mayröcker autobiographisch grundierte Prosa schrieb, die immer auch gespeist war vom persönlich-idiosynkratischen Kanon der ihr Leben begleitenden Kunst und Literatur und mit der sie jetzt eine größere Leserschaft erreichte – obwohl sie sich immer vehement von den narrativen Klischees der Mainstreamprosa abwendete. Pa­rallel dazu publizierte Mayröcker eine lange Reihe von Gedichtbänden, die sich in dieses Kontinuum einfügten, und verfertigte zahllose Gelegenheitstexte für Künstlerfreunde. Wer einzelne Bücher verpasst hatte, konnte jederzeit wieder einsteigen in die Mayröcker-Welt mit ihren typischen Manierismen, ohne Irritationen fürchten zu müssen. Das änderte sich erst mit dem Spätstil der letzten Jahre.

Zuletzt war Friederike Mayröcker eine unangefochtene Institution in der deutschsprachigen Literaturwelt. Über ihre mit Papier zugemüllte Wohnung wurden Bildbände publiziert. Die Gefolgschaft der Grande Dame, die mit Lob stets verschwenderisch umging, umfasste mehrere Autorengenerationen. Bei aller Bewunderung für die unverwüstliche Kraft der Mayröcker’schen Assoziationsmaschine konnte man sich des Eindrucks aber nur schwer erwehren, hier habe sich jemand sehr bequem im Elfenbeinturm eingerichtet und keinen Sinn für die politischen Rahmenbedingungen seines Tuns. Ihr Werk ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie weit ein von sprachlicher Hypersensibilität befeuertes hochreflexives Schreiben tragen kann, auch wenn sich das kritische Bewusstsein nur auf die Sprache erstreckt. »Wird die Sprache mich retten wird die Poesie uns allesamt retten vor dem Unheil unserer Zeit«, fragte sie sich noch in ihrem letzten Buch. Am Schluss brachten Krankenhausaufenthalte den Schreibfluss und damit den Lebensmut zum Versiegen. Am 4. Juni ist Friederike Mayröcker, die den Tod immer als große Ungerechtigkeit betrachtete, 96jährig in Wien gestorben.