Nachschlag: Auf Ochsentour

Lexie Harrison-Cripp/imago images / PA Images Dave Grohl beim Leeds Festival 2019

Dave Grohl, der netteste Rocker der Musikszene, holt den alten Van seiner Band aus der Garage und klappert die alten Kollegen ab, aber auch die neuen. Die von ihm und dem Rest der Foo Fighters produzierte Doku ist eine Hommage an die Menschen, deren irrationale Motivation es ist, sich in solche Blechbüchsen zu setzen, unter oft haarsträubenden Umständen von einem Ort zum anderen zu fahren, das Equipment aus- und wieder einzuladen. Alle Strapazen nur dafür, auf der Bühne zu stehen und gemeinsam Musik zu machen. »Du weißt nie, ob es sich irgendwann auszahlen wird, der Moment entscheidet«, sagt Grohl, für den es sich letztendlich auf jeden Fall ausgezahlt hat. Sehr angenehm, dass sich der Film nicht nur auf die Großen des Business wie Ringo Starr, Brian Johnson oder Slash konzentriert und deren olle Kamellen auspackt, sondern einen Fokus auf vielversprechende Newcomer legt – Bands wie Starcrawler und Radkey, die die Ochsentour noch längst nicht in die Stadien geführt hat. (mme)