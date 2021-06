»Verfassungsschutz: Problemfall der Demokratie«. Vortrag und Diskussion. Geschichte, Praktiken des Inlandsgeheimdienstes und Erfahrungen mit ihm. Im Zusammenhang mit der NSU-Mordserie und der jahrelangen Nichtaufklärung ihres rassistischen Hintergrunds ist der »Verfassungsschutz« so stark in die öffentliche Kritik geraten wie bislang noch nie in seiner über 70jährigen Geschichte. Heute, 18 Uhr, Hannover, Verdi-Landesbezirk, Goseriede 10, oder virtuelle Teilnahme, Zugang: www.rosalux.de, Anmeldung erforderlich. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Verdi

»80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion«. Vortrag und Diskussion. Wir sprechen 80 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion über den Zyklus »Konjunktur – Krise – Krieg« und den Imperialismus als das höchste Stadium des Kapitalismus. Warum gibt es Kriege? Was ist das Ziel des Krieges? Donnerstag, 3.6., 17 Uhr, Onlineveranstaltung über Skype. Veranstalter: Arbeitskreis Marxistische Bildung

»Große Raddemo zur weitestgehend autofreien Altstadt.« Mit dabei sind Parteien und Verbände, die sich für die beschlossene Verbesserung in der Altstadt von Halle/Saale einsetzen und in kurzen Reden ihre Gründe noch mal verständlich machen. Wichtg ist: am 6.6. »Nein« zum Bürgerentscheid, der sich gegen eine autofreie Altstadt richtet. Freitag, 4.6., 18 Uhr, Halle, August-Bebel-Platz. Veranstalter: Klimabündnis Halle

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.