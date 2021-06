Boris Niehaus »Alle sind mega am Marx-Lesen und haben eine komplette Leerstelle beim Thema Feminismus« – Babsi Tollwut hat Redebedarf

Wie verlief der Schaffensprozess Ihrer neuen EP »Rapisoden«?

Die EP habe ich eher so aus der Not heraus angefangen und hatte gerade erst mein Album »HipHop ist am Arsch« released, an dem ich fünf Jahre gearbeitet hatte. Dann kam Corona, und ich bin quasi von der Bühne gekommen und war im Lockdown. Eigentlich war der Plan, das komplette Jahr 2020 »HipHop ist am Arsch« zu touren. Die Zeit, die durch die Absagen freigeworden ist, habe ich genutzt, um die EP zu produzieren.

Sie arbeiten als Erzieherin. Wie konnten Sie gerade in Pandemiezeiten Musik finanzieren?

Wenn ihr darauf anspielt, dass ich prekär lebe – ja! Ein ewiges Drama, was mich regelmäßig in komplette Krisen stürzt. Ich stecke sauviel Energie, Arbeitskraft und Idealismus in meine Mucke, und es kommt halt monetär nichts bis wenig dabei rum. Das, was bleibt, wird sofort recycelt und in neuen Shit gesteckt. Nebenbei geh’ ich lohnarbeiten. Damit kann ich zwar meine Lebenskosten decken, die Mucke muss sich aber selbst tragen. Das war 2020 ein absolutes Problem, weil es nichts gab, um mit der Musik Geld zu verdienen. Irgendwann bin ich den Schritt gegangen und habe ein Crowdfunding gestartet, um die EP zu finanzieren. Es war krass, weil es mir unangenehm war. Ich bin Musikerin, habe kein Geld, aber möchte eine Platte machen: Wollt ihr mir nicht Geld schenken? Ich dachte mir, wenn das jetzt floppt, bricht mein Ego komplett zusammen. Aber das ist gar nicht passiert, innerhalb von zwei Tagen war die Kohle drin. Und so habe ich die komplette EP finanziert durch meine Fanbase.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

So als kleine vielleicht Sechsjährige bin ich über Tic Tac Toe gestolpert. In mir war schon immer ein Sturm, ich komme auf der nicht Welt klar, verstehe Dinge nicht, kann sie nicht ordnen, in mir drin ist Chaos. Das war der Beginn, Liedtexte zu schreiben, um Sachen zu verarbeiten. Irgendwann habe ich mein blaues Pferdetagebuch wiedergefunden, darin mein erster Raptext, das war im Jahr 1999. Das heißt, ich war acht oder neun Jahre alt.

Viele Ihrer Songs wirken stark autobiographisch …

Meine Musik hat immer auch mit mir zu tun. Ich hab’ selbst bei den politischsten Texten oft einen persönlichen Einstieg oder Aufhänger. So wie bei »Puls in meinen Füßen«, wo ich psychische Erkrankungen thematisiere. Hier bin ich einfach der Meinung, es bringt nichts, so zu tun, als gäbe es das nicht. Dennoch ist es immer noch ein krasses Tabuthema.

Ich versuche, mir mehr Handlungsfähigkeit bei Themen zu schaffen, wo ich sie nicht habe. Ich kann das Patriarchat nicht abschaffen, aber ich kann Tracks dagegen kreieren. Wenn ich einen Text über etwas schreibe, dann habe ich meist schon eine Haltung dazu entwickelt. Ich bekomme viel Feedback à la »du machst mit deiner Mucke Hoffnung« oder »du sagst Dinge, die die Leute sich nicht trauen zu sagen, und das macht mir Mut«. Und damit kommt zunehmend ein Verantwortungsgefühl in mir auf gegenüber den Menschen, die meine Musik konsumieren.

In Ihrem Song »Analyse und Genick«, in dem Sie auch auf die »Querdenken«-Demos zu sprechen kommen, heißt es, »Antisemit:innen schlagen auf dich ein, während sie vegan und friedlich sind«. Welche Bedeutung haben verschwörungsideologische Theorien auch außerhalb dieser Versammlungen?

Den Track habe ich am 1. August 2020 nach dieser riesigen Demo gegen die Coronamaßnahmen in Berlin geschrieben. Dort hat sich wirklich alles an Ekelhaftigkeit versammelt. Derlei Demos sind ja in ganz großen Teilen getragen von antisemitischen Bildern, von strukturellem und ganz offenem Antisemitismus. Gerade im Hinblick auf die Geschichte in diesem Land ist das etwas, wo bei mir gar nichts mehr geht. Solche Leute sollten keinen öffentlichen Raum bekommen. Verabscheuungswürdige Theorien, wie »Wer steckt hinter allem?«, verschleiern auch, wie der Kapitalismus funktioniert. Es ist ja nicht so, dass da ein paar Leute sitzen, die alles im Griff und die große Weltherrschaft haben. Der Kapitalismus ist ein System, das auf diversen Ausbeutungsverhältnissen fußt. Ohne Sexismus, unbezahlte Carearbeit und Rassismus beispielsweise funktioniert Kapitalismus nicht.

Uns fiel die Zeile »Und es bringt mir nichts, wenn’s marxistischen Feminismus gibt, solange der Marxist den Feminismus nicht blickt« in dem EP-Song »Lächeln Lachen Zähne zeigen« auf. Können Sie eine Anekdote dazu erzählen?

Seit meiner frühen Jugend bin ich Teil der linken Szene. Ich bin antifa-sozialisiert, war in x Gruppen organisiert und bin auch Aktivistin. Als ich mal in einer WG zu Besuch war, hatten sich die Leute da so ein Ölgemälde gekauft. Darauf waren drei Männer zu sehen: richtig heroisch, Oberkörper frei, mit großen Muskeln, Hammer und Sichel. Das sollte kommunistische Ästhetik widerspiegeln, drei richtige Megadudes. Ich dachte, was ist das für ein ekliger Scheiß, und Kommunismus ist nicht unbedingt Männlichkeit. Da gab es so tolle Sticker, die waren pink und haben geglitzert, und auf denen stand »sexistische Kackscheiße«. Den habe ich auf das Gemälde gepappt und so richtig Anschiss von dem Typen bekommen, der sich das gekauft hatte. Ich fragte mich, was ist das für ein Bild vom Kommunismus, wie man auch immer dazu stehen mag, wo so was suggeriert wird? Als ich die Line schrieb, dachte ich, krass, Alter, fast alle sind mega am Marx-Lesen und haben eine komplette Leerstelle beim Thema Feminismus. Da habe ich gemerkt, okay, links und feministisch sein ist leider nicht gleichbedeutend.

Diese Line in »Lächeln Lachen Zähne zeigen« geht ja noch weiter …

Genau, mit »der Marxist in diesen ­Lines, der bin ich«. In dem Song geht es auch um den Struggle als queere Person, die eigenen Beziehungen und Strukturen in Interaktion mit cismännlichen Leuten abzuhandeln (Cismänner definieren sich mit dem Geschlecht, das ihnen nach ihrer Geburt zugeordnet wurde, jW). Dabei merke ich immer wieder, oh, krass, was mache ich hier eigentlich: Einerseits verstehe ich mich als stabile Queerfeministin, andererseits agiere ich gerade voll gegen meine eigenen Ideale oder Utopien. Die Hierarchie, mit einem Cismann zu agieren, ist halt da. Und ja, manchmal funktioniere ich dann auch irgendwie in dieser Hierarchie, und dann frage ich mich, was machst du hier eigentlich? Und daher die Zeile, »der Marxist in diesen Lines, der bin ich«. Ich bin also auch teilweise die, die den Feminismus verkackt, weil ich auch nicht ohne Widersprüche sowie Fehler bin und noch einen Prozess zu durchlaufen habe. Und auch nicht hundert Prozent das leben kann, was ich eigentlich vertrete oder was meine Haltung ist. Damit ist es also auch ein recht selbstkritischer Track.