Kultur als Gesittung

wikimedia commons/CC-BY-SA-3.0 Im Kampf gegen die Massenunkultur: Marcell Jankovics (2010)

Ein Genie des Animationsfilms ist tot: Der Regisseur Marcell Jankovics ist am 29. Mai in Budapest gestorben. Der Ungar wurde 1976 für den Oscar nominiert (bester animierter Kurzfilm, »Sisyphus«) und gewann 1977 in Cannes die Goldene Palme mit seinem Kurzfilm »Küzdök« (Die Kämpfer). 1973 hatte er den ersten ungarischen Animationslangfilm »Janos vitez« (Held Janos) geschaffen. Erst im Sommer 2020 war Jankovics’ »Feherlofia« (Der Sohn der weißen Stute) wieder in deutschen Kinos zu sehen, ein Meisterwerk des sozialistischen Trickfilms – der genossenschaftliche Filmverleih Drop-Out Cinema hatte es in einer Reihe mit anderen sozialistischen Filmgütern restauriert (siehe jW vom 17.8.2020).

Die sozialdemokratische ungarische Onlinezeitung Nepszava schrieb zu Jankovics’ Tod: »Er war ein Kämpfer, aber kein Kulturkrieger. Wie man in seinen Schriften nachlesen kann, sah er die Frontlinie des Kulturkampfes nicht zwischen den intellektuellen oder politischen sektiererischen Lagern, sondern zwischen traditioneller Kultur und Gesittung und der neuen Bildschirmkultur, billiger Unterhaltung, Massenunkultur.« Jankovics formulierte das so: »Die Sublimierung von Wünschen treibt den Menschen zum Schaffen an, während die unmittelbare Befriedigung von Wünschen charakteristisch für Tiere und geldgierige ›Menschentiere‹ ist.«

In einem Interview mit der regierungskritischen ungarischen Wochenzeitschrift HVG sagte Jankovics am 22. Februar: »Ich bin ein Künstler, kein Soldat. Ich diene der Sache, aber auf meine eigene Art und Weise. Ich möchte mein Bild von der Welt durch meine Arbeit darstellen.«

Über das mit enormer finanzieller Unterstützung der Regierung des rechten Ministerpräsidenten Viktor Orban gegründete Institut für Ungarische Studien und besonders über dessen letzten Animationsfilm (»Schlacht von Bratislava«) sagte er: »Ich schätze die guten Absichten, aber der Mangel an Raffinesse in der Ausführung, die schreckliche Menge an verschwendeter Arbeit, die investiert wurde, ist deprimierend. Sie werden es nicht gerne hören, wenn ich das sage. Aber mich können sie dafür nicht entlassen, so wie die anderen, die es gewagt haben, das zu kritisieren. Jemand muss sagen, dass die Dinge in eine sehr falsche Richtung gehen. Das sollte nicht gemacht werden. (…) Die Lektion sollte gelernt werden, und zwar von innen, denn wenn der Kreis, der sich für patriotisch hält, nur Kritik von außen erhält, wird er nach einer Weile glauben, dass die Kritik nicht an sein Produkt gerichtet ist, sondern lediglich ein Angriff auf sein Weltbild ist.« Was auch viel über die heutigen Verhältnisse in der ungarischen Filmbranche sagt.