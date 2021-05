Nigeria: Kinder aus Koranschule entführt

Kano. Bewaffnete Angreifer haben in Nigeria Dutzende Kinder aus einer Koranschule entführt. Eine noch unbekannte Zahl von Schülern sei aus der Koranschule Salihu Tanko in der Stadt Tegina entführt worden, erklärte die Regierung des Bundesstaates Niger am Sonntag abend im Onlinedienst Twitter. Die Entführer hätten elf Kinder wieder freigelassen, die offenbar zu klein gewesen seien. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien rund 200 Kinder in der Schule gewesen, einige von ihnen hätten jedoch fliehen können, teilte einer der Schulleiter mit. (AFP/jW)