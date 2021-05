Treffen von Erdogan und Mitsotakis vereinbart

Athen. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan werden sich am Rande des NATO-Gipfels am 14. Juni in Brüssel treffen. Das kündigten der griechische Außenminister Nikos Dendias und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu am Montag nach Gesprächen in Athen an. Im vergangenen Jahr war der Erdgaskonflikt im Mittelmeer zwischen beiden Staaten fast zu einer militärischen Auseinandersetzung eskaliert. (dpa/jW)