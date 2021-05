Nordkoreas Medien kritisieren US-Kurs

Pjöngjang. Nordkoreas Staatsmedien haben die Zustimmung der USA zur Aufhebung der Reichweitenbeschränkung südkoreanischer Militärraketen kritisiert. In einem Kommentar wurde den Vereinigten Staaten eine feindselige Politik gegenüber Pjöngjang und »doppeltes Spiel« vorgeworfen. »Sie sind trotz ihres Lippenbekenntnisses zum Dialog in Konfrontation vertieft«, hieß es am Montag in dem Artikel, den die Nachrichtenagentur KCNA verbreitete. US-Präsident Joseph Biden hatte sich am 21. Mai mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae In in Washington darauf geeinigt, bestehende Richtlinien für Beschränkungen bei der Raketenentwicklung durch Südkorea aufzuheben. (dpa/jW)