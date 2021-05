NATO-Chef fordert mehr Kriegsmittel

Brüssel. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor dem Gipfel am 14. Juni noch einmal für höhere Gemeinschaftsausgaben geworben. »Die Alliierten sollten gemeinsam mehr investieren, denn die Bündelung unserer Ressourcen ist ein Kraftverstärker«, sagte der Norweger am Montag in Brüssel. Zudem sei das Zusammenlegen von Mitteln auch ein »effizienterer Weg«, um die gemeinsame Sicherheit zu erhöhen und ein kraftvolles Signal der Einheit und der Entschlossenheit für die eigene Bevölkerung und jeden potentiellen Gegner. (dpa/jW)