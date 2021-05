Früherer FIA-Chef Max Mosley verstorben

London. Der Präsident des Automobil-Weltverbands FIA von 1993 bis 2009, Max Mosley, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigte sein langjähriger Freund und Weggefährte Bernie Ecclestone der BBC am Montag. Zu seinen Verdiensten gehörte die Verbesserung der Sicherheit in der Formel 1 nach 1994, als Ayrton Senna und Roland Ratzenberger tödlich verunglückt waren. Mosley ging juristisch erfolgreich gegen die Berichterstattung des britischen Boulevardblatts News of the World des australischen Medientycoons Rupert Murdoch vor, das ihm 2008 eine »Naziorgie« unterstellt hatte. (sid/jW)