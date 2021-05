Pläne für nationales Führungskommando ab 2022

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr im kommenden Jahr mit einem nationalen Führungskommando erhöhen. Bei der Vorstellung eines umfangreichen Reformplanes am Dienstag in Berlin sagte die Ministerin, im Zentrum stehe die konsequente Ausrichtung an der Landes- und Bündnisverteidigung. Kritik am Zeitpunkt – wenige Monate vor der Wahl – wies sie zurück. Im Gegenteil müsse ein Ministerium über Wahltermine hinaus planen. Vielfach höre sie den Wunsch: »Es ist jetzt die Zeit, und wir müssen die Weichen jetzt stellen.« (dpa/jW)