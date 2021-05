Mann der Türme

Helmut Jahn, Architekt des Sony Centers (Berlin) und des Messeturms (Frankfurt am Main), ist laut dpa am Sonnabend bei einem Fahrradunfall in Campton Hills, Illinois mit 81 Jahren gestorben. Der in Nürnberg geborene Jahn plante etwa mit Mies van der Rohe das Federal Center (Chicago) und verantwortete in der BRD den Post-Tower (Bonn), die Bayer-Zentrale (Leverkusen) und den Skyline-Tower (München).(dpa/jW)