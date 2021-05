Kein Pfund Gehacktes

ARD Degeto/Andrea Hansen »Flirten, feiern, ficken. Die Welt wäre ein besserer Ort«: Vince auf der Tanzfläche

Flott und stilsicher inszeniert Benjamin Gutsche die neue ARD-Serie »All You Need«. Darin erzählt er den Alltag einer queeren Clique. In deren Mittelpunkt steht die WG von Vince und Levo. Die zwei sind beste Freunde und gehen auch gemeinsam feiern. Im Klub lernt Vince einen jungen Mann aus der Platte kennen. Robbie ist spannender als all seine Vorgänger. Vince versucht herauszufinden, was Robbies Geheimnis ist. Dabei verliebt er sich in ihn. Die Geschichte nimmt Fahrt auf. Es wird lustig, dramatisch und tragisch.

Gutsches Charaktere sind komplex. Die Spielorte authentisch. Die Dialoge knackig. Langeweile kommt nicht auf. Hat man begonnen zuzuschauen, ist es schwierig, die Fernbedienung wieder wegzulegen. Mit großem Vergnügen folgt man den Protagonisten. Begleitet sie bei ihrem Versuch, die Probleme des Alltags auf kreative Weise zu lösen. Oder wie Levo es treffender formuliert: »Ich wünschte, alle würden mal mehr flirten, feiern, ficken. Die Welt wäre ein besserer Ort.« Erfrischend, wenn man bedenkt, was man sonst an Unterhaltung geboten bekommt.

Öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm ist oft so divers wie ein Pfund Gehacktes. Das liegt an den Strukturen wie Sende- und Fernsehrat. Darin entscheiden Konservative über Sein und Nichtsein der Formate. Mehrheitlich Katholiken und Protestanten. Agnostiker und Atheisten sind nicht vertreten.

Nun scheint es, als legte die alte Bundesrepublik ihre Fesseln ab. Nur 30 Jahre nach »Coming Out« von Heiner Carow und 20 Jahre nach »Queer As Folk«. Versucht das Öffentlich-Rechtliche, sich inhaltlich neu aufzustellen? Hat das Berliner Klubleben auf die Gremien in ARD und ZDF abgefärbt? Ist ihnen endlich klargeworden, dass weder Mainz noch München das Zentrum der Welt sind?

Für viele Kreative kommt diese Einsicht zu spät. Anläufe, queere Drehbücher zu entwickeln und Filme diverser zu besetzen, gab es viele. Bis dato mit wenig Erfolg. Aber besser spät als nie. Dass die Serie vorab nur in der ARD-Mediathek zu sehen ist und der Sendetermin auf One auf Mitternacht gelegt wurde, ist schade. Da hat wohl jemand Angst vor der eigenen Courage bekommen. Schön hingegen ist, dass die zweite Staffel bereits in Auftrag gegeben wurde.