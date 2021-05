Reise der Preise

Der österreichische Schriftsteller Peter Handke hat am Wochenende Serbien und die bosnische Serbenrepublik (Republika Srpska) besucht. Während seiner ersten Reise dorthin seit der Zuerkennung des Literaturnobelpreises 2019 nahm Handke mehrere hohe staatliche Orden entgegen. In Banja Luka empfing er am Freitag den Orden der Republika Srpska von Präsidentin Zeljka Cvijanovic. In der ostbosnischen Stadt Visegrad ehrte ihn der Filmregisseur Emir Kusturica am selben Tag mit dem Großen Ivo-Andric-Preis. Am Sonntag abend war Handke in Belgrad in der Kanzlei des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zu Gast und empfing den Karadjordje-Orden. (dpa/jW)