Neu erschienen

Rotfuchs

In der Mai-Ausgabe der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« äußert sich der frühere Abteilungsleiter für Abrüstung im DDR-Außenministerium, Lutz Vogt, zur Lage im Donbass und zur Haltung der USA: An deren Fähigkeit, die Lage real einzuschätzen, seien »erhebliche Zweifel angebracht«. Hans Schoenefeldt untersucht, was »regelbasiert« bedeutet; dokumentiert wird ein kritischer Brief hoher französischer Offiziere an den NATO-Generalsekretär. Weitere Beiträge befassen sich u. a. mit ­Nicaragua (Wolfgang Herrmann), mit der Pariser Kommune (Ralf Hohmann, Jean-Numa Ducange). Außerdem: die Rede, die Egon Krenz zum 135. Geburtstag von Ernst Thälmann in Ziegenhals bei Berlin hielt. (jW)

Mitteilungen

Die Monatszeitschrift der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) dokumentiert Beiträge der 3. Tagung der KPF-Bundeskonferenz: das Referat von Thomas Hecker, die Erklärung »Konsequente Beibehaltung der friedenspolitischen Prinzipien der Linken«, einen offenen Brief an Linke-Mitglieder, die der KPF nahestehen, sowie einen Beitrag von Hermann Klenner zur Frage: »Demokratische Regime versus autoritäre Regime?« Außerdem: eine Hommage von Gina Pietsch an Helene Weigel anlässlich von deren 50. Todestag am 6. Mai. (jW)

Cuba Libre

Im Magazin der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba schreibt Gisela Rudnick über Geschichte und Gegenwart des kubanischen Bildungssystems. Das Land investiere knapp 13 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in diesem Bereich – so viel »wie kein anderes Land weltweit«. Als einziges Land Lateinamerikas und der Karibik habe Kuba »alle sechs Ziele des UNESCO-Programms ›Education for all‹ erreicht«. Renate Fausten berichtet über das »neue Leben mit der alten Währung« nach der Abschaffung des konvertiblen Peso. Tobias Kriele beschäftigt sich mit dem Vorschlag, Kuba möge doch auf einen »dritten Weg« zwischen Kapitalismus und Sozialismus einschwenken. (jW)

