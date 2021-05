Im Untergangsmodus

Michael Eichhammer/imago images Auf alles vorbereitet? Prepper auf dem heimischen Sofa

Wer den Ansturm auf Lebensmittelmärkte und die Hamsterkäufe in den ersten Wochen der Coronapandemie nicht schon wieder vergessen hat, wird Gabriela Kellers Buch über die »Prepper«-Szene mit Interesse lesen. Prepper, das sind Personen, die in dauernder Erwartung von Katastrophen leben und bis ins kleinste Detail auf alle möglichen Unwägbarkeiten vorbereitet sein möchten. Sie horten haltbare Lebensmittel und Dinge des täglichen Gebrauchs. Einst galten solche Leute einfach als Sonderlinge. Heute allerdings ist dieses Milieu mindestens zum Teil nach rechts politisiert; es gibt vielfältige Überschneidungen mit »Reichsbürgern«, der »Military«-Szene und auch faschistischen Gruppierungen. Der harte Kern der Prepper in der Bundesrepublik wird immerhin auf bis zu 180.000 Menschen geschätzt.

Die Journalistin Gabriela Keller bietet mit ihrem Buch einen facettenreichen und nüchternen Überblick über die Szene, deren teils wahnhafte Untergangsszenarien in der Angst vor möglichen Naturkatastrophen, Unruhen, Kriegen, »Revolten« und anderen Unwägbarkeiten wurzeln. Manche Prepper diskutieren auch über einen »Tag X«, an dem sie die politische Macht an sich reißen und Gegner ausschalten wollen. Keller hat Gespräche mit Preppern unterschiedlicher Couleur geführt. Ihr Buch bietet auch deshalb eine Vielzahl von Hintergrundinformationen.

In den USA hat sich »Prepping« zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Dort bezeichnen sich mehrere Millionen Menschen inzwischen als »Survivalisten«. Der Unterschied zwischen Survivalisten und Preppern besteht laut Keller darin, dass es sich bei ersteren um »die militarisierte, im Wald den Break-out trainierende Fraktion« handele, während letztere sich auf »Vorratslager und Bunker« beschränkten. Eine »der frappierendsten Paradoxien der Prepperideologie« sei, »dass der Prepper das Ende der digitalisierten Moderne postuliert und dann den neoliberalen Zeitgeist zugleich mit seinen kühlen Kosten-Nutzen-Kalkulationen und dem ständigen Drang zur Selbstoptimierung in letzter Konsequenz zu Ende denkt«.

Keller schlägt vor, das Phänomen als »Spannbreite« zu verstehen. »Auf der einen Seite stehen Normalbürger, die lediglich den Empfehlungen der Regierung folgen und Lebensmittel für zehn Tage im Schrank stehen haben. Auf der anderen hartgesottene »Tag X«-Strategen, die Fässer mit Lebensmitteln im Wald vergraben und überzeugt sind, dass der Zusammenbruch der Gesellschaft unmittelbar bevorsteht«, konstatiert sie.

Es existierten viele Übergangsmilieus, wie beispielsweise »naturverbundene Pfadfinder, Subsistenzwirtschaftler, zivilisationsmüde Abenteurer, Baumarktstammkunden, Nihilisten, Waffennarren und Rechtsextreme, die sich nicht nur auf die Krise vorbereiten, sondern sie am besten gleich herbeiführen wollen«. Anders als viele »Reichsbürger« stünden die meisten Prepper »in aller Regel nicht im gesellschaftlichen Abseits«. Vielmehr speise sich ihr Misstrauen zum Teil aus echten Problemen und Konflikten: Umweltzerstörung, Instabilität der Finanzmärkte, Fleischskandale und »andere Anzeichen für den Niedergang«. Einen Teil der Prepperszene bezeichnet Keller als »deutlich militaristisch geprägt«; »Soldaten, Polizisten und Reservisten« seien »relativ stark« vertreten.