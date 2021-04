Festnahme nach rassistischer Attacke

Erfurt. Der Mann, der in Erfurt einen 17jährigen Syrer in einer Straßenbahn rassistisch beleidigt, bedroht und brutal angegriffen hatte, wurde durch Zivilkräfte am Montag nachmittag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 40jährigen Deutschen sei inzwischen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung ergangen. Zeugen hatten demnach von dem Geschehen in der Straßenbahn Videos gemacht und die Sicherheitskräfte zu Hilfe gerufen. Die äußeren Verletzungen des Opfers waren nach Polizeiangaben nur leicht. Die weiteren Ermittlungen habe die Kriminalpolizei Erfurt übernommen. Dem Festgenommenen werden außer gefährlicher Körperverletzung auch Nötigung und Beleidigung vorgeworfen. (dpa/jW)