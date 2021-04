Angriff auf Journalisten verurteilt

Berlin. Nach einem Angriff auf ein Kamerateam im Berliner Regierungsviertel am Montag abend hat die Bundesregierung die Behinderung der Journalisten bei ihrer Arbeit verurteilt. Bei freier Berichterstattung, der Freiheit des Rundfunks und der Presse handele es sich um grundgesetzlich garantierte Werte, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag. Die Polizei hatte noch am Montag abend vier der fünf Angreifer festgenommen.(dpa/jW)