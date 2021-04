40 Abgeordnete wollten Ausrüstung vermitteln

Berlin. Das Bundesgesundheitsministerium hatte im vergangenen Jahr zu 40 Bundestagsabgeordneten Kontakt, die Verträge zur Anschaffung von Coronaschutzausrüstung vermittelt haben. Auf einer am Dienstag bekanntgewordenen Liste sind neben dem in der Maskenkorruptionsaffäre zurückgetretenen Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein (ehemals CSU) auch die Bundesminister für Verkehr bzw. Gesundheit, Andreas Scheuer (CSU) und Jens Spahn (CDU), aufgeführt. Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Bärbel Bas findet sich ebenfalls in der Aufzählung. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und CDU-Parteivize Silvia Breher stehen auf der Liste. Das Gesundheitsministerium selbst habe keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten. (AFP/jW)