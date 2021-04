Wohl mehr Freizügigkeit für Geimpfte

Berlin. Gegen das Coronavirus geimpfte Menschen können auf mehr Freizügigkeit in der Coronapandemie hoffen. Vor allem für vollständig Geimpfte und Genesene soll es Ausnahmen bei Schutzmaßnahmen geben, wie es in einem der Nachrichtenagentur AFP am Wochenende vorliegenden Eckpunktepapier der Bundesregierung für die Bund-Länder-Runde an diesem Montag heißt. Die Ärztevereinigung Virchowbund forderte eine raschere Abkehr von der bisherigen Impfpriorisierung, als sie die Bundesregierung plant. Bei Menschen, die nicht mehr ansteckend sind, dürfte es »an der Erforderlichkeit oder Angemessenheit vieler Schutzmaßnahmen fehlen«, heißt es in dem Eckpunktepapier. Dieser Gruppe seien aber einschränkende Regelungen zuzumuten, soweit sich dies »aus grundrechtlicher Sicht rechtfertigen lässt«. Genannt wird dabei die Maskenpflicht. (AFP/jW)