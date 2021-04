Indien: Höchste Zahl an Neuinfektionen

Neu-Delhi. So viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag gab es weltweit noch nie in einem Land: In Indien sind binnen 24 Stunden fast 315.000 neue Coronafälle registriert worden. Mehr als 2.000 Menschen starben in diesem Zeitraum, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Neu-Delhi mitteilte. Indien kämpft derzeit mit einer »Doppelmutation« des Coronavirus, in den Krankenhäusern fehlen vielerorts Betten und Sauerstoff. Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern ist nach den USA das am zweitschwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Die Gesamtzahl der Infektionen ist auf 15,9 Millionen gestiegen. (AFP/jW)