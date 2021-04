»Gnadenfrist« für Conti-Werk in Karben

Karben. Das von der Schließung bedrohte Elektronikwerk des Autozulieferers Continental im hessischen Karben bekommt voraussichtlich eine »Gnadenfrist«. Nach Warnstreiks und langwierigen Verhandlungen haben sich die IG Metall (IGM) und das Unternehmen in einem Sozialtarifvertrag darauf geeinigt, die Produktion erst zum Jahresende 2025 auslaufen zu lassen. Das bestätigten am Donnerstag beide Seiten. Laut IGM können mehr als 300 Menschen ein umfangreich ausgestattetes Programm zu Altersteilzeit nutzen. Für die übrigen gebe es Abfindungen und eine Beschäftigungsgesellschaft, die Mitarbeiter qualifizieren und an andere Unternehmen vermitteln soll, erklärte der Frankfurter IGM-Bevollmächtigte, Michael Erhardt. (dpa/jW)