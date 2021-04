Herber Verlust

Florian Boillot

Das Landgericht Berlin-Moabit hat am Donnerstag der Räumungsklage des Immobilienfonds »Victoria Immo Properties V« gegen die Kiezbuchhandlung »Kisch & Co« stattgegeben. Inhaber Thorsten Willenbrock (Foto)war von der Entscheidung schwer getroffen. Zuvor hatten rund 60 Menschen für den Erhalt des traditionsreichen Geschäftes protestiert. Der Mietvertrag in der Oranienstraße 25 in Kreuzberg war Ende Mai 2020 ausgelaufen. Hinter dem Fonds stehen mutmaßlich Erben der schwedischen Rausing-Familie, die ihr Milliardenvermögen der Erfindung des»Tetra Paks« verdanken. (jW)