CSU: Viele Anträge auf Onlinemitgliedschaft

München. Bei der CSU sei die Nachfrage nach Onlinemitgliedschaften »sprunghaft« gestiegen. Das teilte die bayerische Partei am Donnerstag mit. In den vergangenen Tagen seien mehrere hundert Anträge aus dem gesamten Bundesgebiet eingegangen. Die CSU bietet schon seit September 2020 bundesweit Onlinemitgliedschaften an. Onlinemitglieder können sich digital in die Parteiarbeit einbringen, gehören allerdings keinem Ortsverband an und haben kein innerparteiliches Stimmrecht. (dpa/jW)