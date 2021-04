Weitere Geflüchtete aus Griechenland gelandet

Hannover. Die BRD hat die vor einem Jahr begonnene Aufnahme besonders schutzbedürftiger Geflüchteter aus Lagern in Griechenland abgeschlossen. Ein Flugzeug mit 103 Menschen landete am Donnerstag in Hannover, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. An Bord saßen demnach 21 Familien mit 48 Erwachsenen und 55 Kindern und Jugendlichen. Zwölf Bundesländer, darunter Niedersachsen, werden sich um ihre Aufnahme kümmern. (dpa/jW)