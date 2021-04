Türkei: Anklage wegen Studierendenprotesten

Istanbul. Im Zusammenhang mit Studierendenprotesten in Istanbul müssen 107 Menschen vor Gericht. Ihnen werde vorgeworfen, gegen ein coronabedingtes Demonstrationsverbot verstoßen zu haben, sagte die Anwältin Yagmur Kavak der Deutschen Presseagentur am Donnerstag. Die Angeklagten, unter denen auch eine Anwältin ist, wurden auf zwei unterschiedliche Verfahren verteilt. Sie alle waren bei Protesten am 1. Februar festgenommen worden. Ihnen drohen Gefängnisstrafen zwischen sechs Monaten und drei Jahren. (dpa/jW)