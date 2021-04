Israel bombardiert Ziele in Syrien

Tel Aviv. Nach dem Einschlag einer Rakete in der Nähe einer israelischen Atomanlage hat Israels Armee Ziele in Syrien bombardiert. Das israelische Militär teilte am Donnerstag mit, eine von Syrien aus abgefeuerte Boden-Luft-Rakete sei in der Negev-Wüste eingeschlagen. Als Antwort seien mehrere Raketenbatterien in Syrien bombardiert worden. Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA feuerte die israelische Armee von den besetzten Golanhöhen aus Raketen auf Ziele in der Umgebung der syrischen Hauptstadt Damaskus ab. Die syrische Raketenabwehr habe die meisten Geschosse abgefangen. (AFP/jW)