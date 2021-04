Uber bringt »Eats« nach Deutschland

London. Uber steigt ins Geschäft mit Essenslieferungen in Deutschland ein, das aktuell von Lieferando beherrscht wird. Der sogenannte Fahrdienstvermittler will seinen Dienst »Uber Eats in einigen Wochen zunächst in Berlin starten, wie der zuständige Unternehmensmanager Pierre-Dimitri Gore-Coty der Financial Times (Mittwochausgabe) sagte. In der Coronakrise wurden Essenslieferungen für Uber zu einem deutlich wichtigeren Geschäftsbereich, während es bei Fahrdiensten Einbrüche gab. (dpa/jW)