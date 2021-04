Thüringen: Gericht bestätigt Maskenpflicht

Weimar. Das Verwaltungsgericht in Weimar hält eine Entscheidung des dortigen Amtsgerichts gegen die wegen Corona verhängte Maskenpflicht im Schulunterricht für »offensichtlich rechtswidrig«. Es habe keine Befugnis, Anordnungen gegenüber Behörden und Vertretern von Behörden als Träger öffentlicher Gewalt zu treffen, teilte das Verwaltungsgericht am Dienstag mit. Das Weimarer Amtsgericht hatte zuvor die Maskenpflicht an zwei Thüringer Schulen per Anordnung aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft Erfurt prüft, ob sie nach mehreren Anzeigen mit dem Vorwurf der Rechtsbeugung gegen den Richter Ermittlungen aufnimmt. (dpa/jW)