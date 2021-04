Neu-Delhi: Einwöchiger Coronalockdown

Neu-Delhi. Wegen der steigenden Zahl täglicher Coronaneuinfektionen haben die Behörden in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi einen einwöchigen Lockdown verhängt. »Wenn wir jetzt keine Beschränkungen erlassen, stehen wir bald vor einer größeren Katastrophe«, sagte der Regierungschef der Region Delhi, Arvind Kejriwal, am Montag. Wie das Gesundheitsministerium in Neu-Delhi am selben Tag mitteilte, wurden in ganz Indien binnen 24 Stunden mehr als 273.000 weitere Ansteckungen registriert, ein neuer Höchstwert. (AFP/jW)