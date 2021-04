Streit in Argentinien um Schulschließungen

Buenos Aires. In Argentinien haben Eltern und Schüler gegen die Schließung von Schulen im Kampf gegen die Coronapandemie protestiert. Im Großraum Buenos Aires bildeten sie Menschenketten um viele Schulen, schwenkten Flaggen und klatschten, wie am Montag im Fernsehen zu sehen war. In der Hauptstadt Buenos Aires öffneten die Schulen am Montag allerdings, nachdem ein Gericht am Wochenende eine einstweilige Verfügung gegen das Dekret der Regierung erlassen hatte. Lehrergewerkschaften kritisierten die Entscheidung und kündigten Streiks und Proteste an. (dpa/jW)