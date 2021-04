Schriftsteller Walter Kaufmann gestorben

Unser ältester Autor ist tot: Walter Kaufmann starb nach Angaben der Familie am Donnerstag im Alter von 97 Jahren in Berlin. Der Schriftsteller und Reporter lebte ein Jahrhundertleben: Am 19. Januar 1924 in Berlin geboren und in Duisburg aufgewachsen, musste er mit einem Kindertransport vor den Nazis fliehen, die seine Familie ermordeten. Er diente als Freiwilliger in der australischen Armee, arbeitete nach Kriegsende u. a. als Straßenfotograf, Werftarbeiter und Seemann und übersiedelte 1957 in die DDR. Über ein dreiviertel Jahrhundert schrieb er Romane, Erzählungen und ­Reportagen in englischer und deutscher Sprache – und zuletzt regelmäßig für das jW-Feuilleton. (jW)

Ein Nachruf folgt.