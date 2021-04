Türkei: HDP-Politiker Gergerlioglu inhaftiert

Istanbul. Gut zwei Wochen nach dem Entzug seines Abgeordnetenmandats hat die türkische Justiz den Politiker Ömer Faruk Gergerlioglu inhaftiert. Er kam am Sonnabend in das Sincan-Hochsicherheitsgefängnis in der Hauptstadt Ankara, wie sein Anwalt der dpa sagte. Gergerlioglu ist Politiker der linken Oppositionspartei HDP und bekannt für seinen Einsatz für Menschenrechte. Ihm war vor zwei Wochen sein Mandat als Abgeordneter aufgrund eines rechtskräftigen Urteils wegen »Terrorpropaganda« entzogen worden. (dpa/jW)