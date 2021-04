Streit über Testpflicht von Konzernen

Berlin. Arbeitsminister Hubertus Heil und Vizekanzler Olaf Scholz (beide SPD) wollen noch in dieser Woche eine Coronatestpflicht für Unternehmen durchsetzen. Eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Umfrage unter Beschäftigten hatte ergeben, dass aktuell 61 Prozent einen Unternehmer haben, der Coronatests anbietet. »Das ist deutlich zuwenig, unsere Vereinbarung zielte auf eine Testquote von 90 Prozent«, sagte Scholz der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betonte, er setze auf die Freiwilligkeit der Unternehmen, die zugesagt hätten, ihr Testangebot auszubauen. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte gegenüber dpa, glaubwürdig werde Heil mit seiner Forderung erst, wenn die ­öffentliche Hand selbst erfülle, was sie von den Unternehmen erwarte. »Schulen und andere öffentliche Einrichtungen haben damit noch zu kämpfen.« (dpa/jW)