Erinnerung an Befreiung

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Am Sonntag wurde auf dem Ettersberg bei Weimar an die Befreiung des faschistischen Konzentrationslagers Buchenwald im April 1945 erinnert. Bei der im Internet übertragenen Gedenkveranstaltung kamen auch Überlebende des Konzentrationslagers unter anderem aus den USA, Italien und Frankreich zu Wort. Sie konnten wegen der Coronapandemie erneut nicht persönlich nach Weimar kommen. Das 1937 errichtete KZ war am 11. April 1945 kurz vor dem Eintreffen US-amerikanischer Streitkräfte von den Häftlingen befreit worden. (jW)