Viele Gastronomen haben Existenzangst

München. In der Gastronomie steht einer Umfrage des Branchenverbands Dehoga zufolge jeder vierte Betrieb vor dem Aus. Viele Hoteliers und Gastronomen seien »nervlich und finanziell am Ende«, sagte Verbandspräsident Guido Zöllick am Sonnabend dem Onlineportal des Münchner Merkur. Demnach bangten 75 Prozent der befragten Unternehmer um ihre Existenz, und etwa 25 Prozent zögen »ganz konkret« eine Betriebsaufgabe in Betracht. Auch Monate nach Antragstellung warteten viele Hotelketten und Gastronomiegroßbetriebe außerdem noch immer auf die Auszahlung der staatlichen Unterstützung. (AFP/jW)