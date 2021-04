Nach Impfstoffverlust in USA droht Mangel in EU

Hamburg. Laut einem Bericht des Spiegels droht sich die Impfkampagne der EU weiter zu verzögern. Grund ist ein Produktionsfehler des US-Pharmakonzerns Johnson and Johnson in der vergangenen Woche, der zu einem Verlust von 15 Millionen Dosen führte. Laut Spiegel stammt ein Großteil oder sogar die gesamte Marge des bislang in den USA verimpften Impfstoffs der Firma aus einer Fabrik der Tochtergesellschaft Janssen im niederländischen Leiden. Unklar ist, ob nun von dort Ersatz geliefert wird – und die Abnehmer in Europa das Nachsehen haben. Die USA hätten »jeden Export blockiert«, sagte der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton dem Magazin. (AFP/jW)