US-Verteidigungsminister zu Besuch in Israel

Tel Aviv. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat am Sonntag die »unverbrüchliche Verpflichtung« der USA dem Staat Israel gegenüber bekräftigt. Ein Gespräch mit seinem israelischen Amtskollegen Benjamin Gantz in Tel Aviv beschrieb er anschließend vor Journalisten als »recht produktiv«. Es ist der erste Besuch eines Ministers im Kabinett des neuen US-Präsidenten Joseph Biden in Israel. Die USA würden sich weiter dafür einsetzen, den »qualitativen Vorsprung« der israelischen Armee in der Region sicherzustellen, sagte Austin zu Beginn der zweitägigen Visite. (dpa/jW)