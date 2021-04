Laschet und Söder zu Kanzlerkandidatur bereit

Berlin. Die Vorsitzenden von CDU und CSU – Armin Laschet und Markus Söder – sind beide zur Übernahme der Kanzlerkandidatur der Union bereit. Das erklärten die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern am Sonntag erstmals öffentlich. Wann die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten fallen wird, blieb zunächst offen. In CDU und CSU wächst aber der Druck, sie bereits in den kommenden Tagen zu treffen. Laschet sagte auf einer Pressekonferenz zur Klausurtagung der Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, er und Söder hätten zuvor ein langes Gespräch geführt und dabei ihre Bereitschaft erklärt, »für die Kanzlerkandidatur anzutreten«. Söder sagte: »Wir haben festgestellt, dass beide geeignet und beide bereit sind.« Söder sagte zu seiner Kandidatur, wenn die CDU als große Schwester diese breit unterstütze, sei er bereit, diesen Schritt zu gehen. (dpa/jW)