Donbass: Borrell sichert Kiew Unterstützung zu

Kiew. Nach neuen tödlichen Angriffen im Donbass hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell der Ukraine in dem Konflikt Unterstützung zugesichert. Mit großer Sorge verfolge man die russischen militärischen Aktivitäten rund um die Ukraine, schrieb Borrell am späten Sonntag abend auf Twitter nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba. Russland warnte indes vor einer Eskalation der Lage. »All das ist eine bittere Folge der ungelösten Situation, mehr noch, eine Folge der erhöhten Spannung an der Trennlinie«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. (dpa/jW)