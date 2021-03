Beamtenbund: 330.000 Stellen unbesetzt

Berlin. Bei Bund, Ländern und Kommunen klafft nach Einschätzung des Beamtenbundes DBB eine Personallücke von fast 330.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. »Der Bedarf wächst seit Jahren um rund zehn Prozent jährlich«, sagte der DBB-Vorsitzende Ulrich Silberbach der Nachrichtenagentur dpa laut Meldung vom Montag. Allein 145.000 Beschäftigte fehlten in den Kommunen, hier schwerpunktmäßig den Kitas. 45.000 fehlende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien es in der Kranken- und Altenpflege. »Ohne die pflegenden Angehörigen würde die Altenpflege in Deutschland zusammenbrechen«, sagte der DBB-Chef. In diesem Bereich sei Kinderarbeit leider an der Tagesordnung. (dpa/jW)